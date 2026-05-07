Alors que la colère éclate au coeur des grandes villes, Paris en premier lieu, la paisible cité de Larroque-sur-Garonne va-t-elle connaître la gronde de Mai 68 à son tour ? Comme dans la capitale, la lutte des classes et les oppositions politiques vont mettre au jour de profondes et peut-être irrémédiables dissensions entre notables et patrons et mondes ruraux et ouvriers de la région. Que va devenir la charmante communauté soudée, qui se serait bien passée de tout ce ramdam pour se consacrer pleinement au ballon ovale ? Si l'on écoute Monique, il faut savoir se rebeller, même si on ne sait pas ce qui se passera après. Le ton est donné, la vie va changer, et elle en sait quelque chose, car elle s'apprête tout juste à la donner, la vie, justement. On pourrait résumer la situation en s'inspirant d'un match du dimanche quand l'arbitre vient de siffler la fin du jeu mais qu'on ne sait pas vraiment qui va en sortir vainqueur. Mais après tout, la suite appartient déjà à l'Histoire...