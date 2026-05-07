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Pyrénées Centrales

Collectif, FFRandonnée

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Plus de 10 jours (160 km) d'itinérance sur le tronçon haut-pyrénéen du GR®10 au départ d'Arrens-Marsous à destination de Bagnères-de-Luchon (en Haute-Garonne), à la rencontre de sites incontournables : Pont d'Espagne, Gavarnie, Réserve Naturelle du Néouvielle... Et si l'itinéraire franchit plusieurs cols dépassant les 2000 mètres, il parcourt également des vallées où les activités pastorales sont encore bien vivantes. Egalement décrits dans ce topoguide trois circuits plus courts : les GR® de Pays Tour d'Oueil- Larboustle (3 jours, 42km) et Tour du val d'Azun (5 jours, 70km) et le GR 101 qui, en 2 jours (30km) relie Lourdes au col de Saucède.

Par Collectif, FFRandonnée
Chez FFRandonnée

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Auteur

Collectif, FFRandonnée

Editeur

FFRandonnée

Genre

Midi-Pyrénées

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Pyrénées Centrales

Collectif, FFRandonnée

Paru le 07/05/2026

136 pages

FFRandonnée

18,40 €

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Scannez le code barre 9782751413964
9782751413964
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