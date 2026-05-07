Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Spirale 115 - Les grands noms de la bébologie saison 2

Chantal Zaouche-Gaudron, Gaudron c Zaouche

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les parents ne seront certainement pas surpris de lire que les adultes sans enfants dorment plus et mieux qu'eux. Il est bien connu aussi que le sommeil est important, voire capital pour la santé. Celle des parents et celle de leur bébé. Alors comment gérer les réveils nocturnes de bébé... et son propre manque de sommeil, quand on est un nouveau parent ? Que sait-on aujourd'hui du sommeil de bébé ? Quelles différences existent, selon son âge, son sexe, son environnement, humain et non humain ? Quelles routines, quels rituels adopter ? Doudou ou sucette ? Co-dodo, co-rooming ou chambre à part ? Faut-il nourrir bébé chaque fois qu'il s'éveille ? Jusqu'à quel âge fera-t-il la sieste ? Qui ne s'est pas, un jour, pardon, une nuit, posé ces questions et tant d'autres ? Ce numéro de Spirale tente de réconcilier parents et bébé avec le sommeil.

Par Chantal Zaouche-Gaudron, Gaudron c Zaouche
Chez Erès

|

Auteur

Chantal Zaouche-Gaudron, Gaudron c Zaouche

Editeur

Erès

Genre

Histoire de la psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Spirale 115 - Les grands noms de la bébologie saison 2 par Chantal Zaouche-Gaudron, Gaudron c Zaouche

Commenter ce livre

 

Spirale 115 - Les grands noms de la bébologie saison 2

Chantal Zaouche-Gaudron, Gaudron c Zaouche

Paru le 18/06/2026

Erès

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749286785
9782749286785
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.