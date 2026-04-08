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#Roman jeunesse

Vive le camping !

Audrey Fourches

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Un monstre mystérieux, de la guimauve... de bons ingrédients pour une nuit de camping mouvementée ! J'apprends à lire avec les Grands Classiques Disney est une collection spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires courtes et faciles à lire. L'enfant peut lire tout seul dès le début de l'apprentissage de la lecture. La collection propose quatre niveaux progressifs : - Niveau 1 - Début de CP - Niveau 2 - Milieu de CP - Niveau 3 - Fin de CP - Niveau CE1

Par Audrey Fourches
Chez Hachette

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Auteur

Audrey Fourches

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Vive le camping !

Audrey Fourches

Paru le 08/04/2026

32 pages

Hachette

3,50 €

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Scannez le code barre 9782017364009
9782017364009
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