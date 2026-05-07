Chimères 108 - Subir le racisme et le contrer

Dans ce numéro, l'idée n'est pas de parler du racisme, mais de faire parler ceux que le racisme exclut du "nous" . Ceux qui subissent cette cruauté et l'affrontent en lui opposant la compétence de leur expérience et de leur réflexion, dans une période où il revient en force dans les politiques françaises et internationales, en même temps que le fascisme dont il est corrélatif. Car la notion de "race" , dans sa totale indétermination délirante telle que la relevait déjà L'Anti-Odipe, est violemment performative. La revue souhaite donc inviter des chercheurs, et tous ceux qui ont l'expérience - et de ce fait l'expertise -, des comportements racistes dans leurs quotidien. Il s'agit de subjectiver une histoire des luttes depuis la décolonisation, qui participe, y compris dans ses conflits internes, à créer du commun dans un monde visant à le détruire. Dans le temps même où ces luttes sont actuellement criminalisées, ce sujet convoque ainsi la schizoanalyse, permettant de suivre ces personnes au quotidien, mais aussi ce qu'elles portent de revendications et de nouvelles formes de subjectivation. Il offre l'occasion de réfléchir les effets cliniques et politiques des discriminations, et, face à l'absurdité des obscurantismes contemporains, impose la compétence, la visibilité et la puissance d'action de ceux dont les dispositifs de pouvoir actuels voudraient effacer l'histoire et les noms.