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Islande

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Reykjavík, péninsules de Reykjanes et de Snaefellsnes, cascade de Gullfoss, lagune de Jökulsárlón, îles Vestmann et leurs colonies de macareux, sources chaudes et restaurants de langoustine, randonnée dans les Hautes Terres et au pied du glacier Vatnajökull : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi toutes les visites, les bonnes adresses et les sites localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui connaissent intimement l'Islande et vous en dévoilent les secrets - Des randonnées, des activités, des idées et des bons plans pour découvrir le pays autrement. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par secteur.

Par Collectifs, Guides Gallimard
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Collectifs, Guides Gallimard

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Islande, Groenland

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Islande

Collectifs, Guides Gallimard

Paru le 21/05/2026

68 pages

Gallimard Loisirs

10,99 €

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