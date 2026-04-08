Bienvenue à Alféa

C'est la magie des Winx ! Bloom est une adolescente de seize ans qui, pendant son temps libre, rêve de vivre dans les mondes enchantés des livres qu'elle aime tant lire. Mais lorsqu'elle se retrouve au milieu d'un combat opposant un ogre et une fée, Bloom libère soudainement des pouvoirs magiques dont elle ignorait l'existence. Stella, la jeune fille qu'elle vient de sauver, lui révèle qu'elle est une fée et l'invite à la suivre à Alféa, la meilleure école de la dimension magique. D'incroyables rencontres attendent la jeune fille : créatures magiques, Sorcières, Spécialistes, mais surtout un nouveau groupe d'amies exceptionnelles... le Winx Club !