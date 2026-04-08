Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Bienvenue à Alféa

Giorgio Pezzin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est la magie des Winx ! Bloom est une adolescente de seize ans qui, pendant son temps libre, rêve de vivre dans les mondes enchantés des livres qu'elle aime tant lire. Mais lorsqu'elle se retrouve au milieu d'un combat opposant un ogre et une fée, Bloom libère soudainement des pouvoirs magiques dont elle ignorait l'existence. Stella, la jeune fille qu'elle vient de sauver, lui révèle qu'elle est une fée et l'invite à la suivre à Alféa, la meilleure école de la dimension magique. D'incroyables rencontres attendent la jeune fille : créatures magiques, Sorcières, Spécialistes, mais surtout un nouveau groupe d'amies exceptionnelles... le Winx Club !

Par Giorgio Pezzin
Chez Pika Edition

|

Auteur

Giorgio Pezzin

Editeur

Pika Edition

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bienvenue à Alféa par Giorgio Pezzin

Commenter ce livre

 

Bienvenue à Alféa

Giorgio Pezzin trad. Laurent Laget

Paru le 08/04/2026

288 pages

Pika Edition

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043307461
9791043307461
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.