Kelvingrove Art Museum, cathédrale, George Square, architecture de Charles Rennie Mackintosh, rives de la Clyde en pleine métamorphose, street art et théâtres, tables de chefs, salles de concert et pubs vibrants, échappée à Loch Lomond ou à Stirling Castle : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Glasgow et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrement + une balade à vélo à retrouver sur l'appli gratuite geovelo. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.