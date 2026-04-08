Depuis leur enfance, Salem, Boston et Jericho forment un trio inséparable, soudé par une amitié indéfectible. A mesure qu'ils grandissent, tout se complique. Non seulement Boston et Jericho veulent devenir pompiers de l'extrême, mais en plus les sentiments de Salem envers Jericho évoluent, mêlant l'amitié à quelque chose de plus fort. Jericho, lui, n'est pas prêt à franchir cette ligne. Quand la maladie emporte sa mère, il préfère fuir plutôt que d'affronter ses émotions, et part s'exiler en Irlande en laissant Salem derrière lui, le coeur brisé. Cinq ans plus tard, à l'occasion du mariage de Boston, Jericho revient. Salem devra alors affronter les blessures du passé et les sentiments qu'elle croyait oubliés...