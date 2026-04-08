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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Audie Murphy

Philippe Pelaez, Olivier Frasier

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Une médaille pour la guerre. Une étoile pour le cinéma. Et des fantômes pour la vie. Né dans la misère du Texas, Audie Murphy rêve de rejoindre le front pendant la Seconde Guerre mondiale. Recalé pour son âge et sa frêle carrure, il ruse et s'engage à dix-sept ans grâce à de faux papiers. Sur les champs de bataille, son courage et son audace le propulsent au rang de légende, jusqu'à devenir le soldat le plus décoré de l'armée américaine. Après la guerre, l'Amérique le célèbre une seconde fois. Audie Murphy devient acteur à Hollywood, star de cinéma, figure du mythe américain, et honoré sur le Walk of Fame. Mais derrière les projecteurs, l'ancien soldat reste hanté par les combats et la perte de ses camarades. La gloire ne suffit pas à faire taire les fantômes de la guerre.

Par Philippe Pelaez, Olivier Frasier
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Philippe Pelaez, Olivier Frasier

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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Audie Murphy

Philippe Pelaez, Olivier Frasier

Paru le 08/04/2026

64 pages

Bamboo Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9791041112364
9791041112364
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