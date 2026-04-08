Une médaille pour la guerre. Une étoile pour le cinéma. Et des fantômes pour la vie. Né dans la misère du Texas, Audie Murphy rêve de rejoindre le front pendant la Seconde Guerre mondiale. Recalé pour son âge et sa frêle carrure, il ruse et s'engage à dix-sept ans grâce à de faux papiers. Sur les champs de bataille, son courage et son audace le propulsent au rang de légende, jusqu'à devenir le soldat le plus décoré de l'armée américaine. Après la guerre, l'Amérique le célèbre une seconde fois. Audie Murphy devient acteur à Hollywood, star de cinéma, figure du mythe américain, et honoré sur le Walk of Fame. Mais derrière les projecteurs, l'ancien soldat reste hanté par les combats et la perte de ses camarades. La gloire ne suffit pas à faire taire les fantômes de la guerre.