Une amie venue du passé

Cher journal, aujourd'hui, j'ai fait une découverte complètement folle : l'armoire que maman a installé dans ma chambre est un accès vers la chambre d'une petite fille d'il y a 50 ans, Huguette ! Une amitié inter-époque L'armoire de la chambre d'Alix donne directement sur un autre chambre : celle d'Huguette, une petite fille presque comme Alix. A ceci près qu'à son époque, la vie est très, très différente : on lave son linge à la main, il y a des vaches dans les rues, et on porte même des uniformes à l'école ! Mais les deux petites filles ont surtout de très nombreux points communs (comme l'amour pour les bêtises ! ), qui en font un super duo d'amies ! Des épisodes irrésistibles ! La scénariste et illustratrice Maud Begon s'amuse à entraîner ses deux héroïnes dans des histoires entre deux époques, où les petits lecteurs pourront découvrir comment vivaient les enfants d'alors, mais aussi la passion d'Huguette pour les extra-terrestres et sa détestation pour La Mune , une petite fille désagréable devenue à l'époque d'Alix une vieille voisine acariâtre ! Alix et Huguette est à retrouver tous les mois dans le magazine Manon.