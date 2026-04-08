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#Essais

Une amie venue du passé

Maud Begon

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Cher journal, aujourd'hui, j'ai fait une découverte complètement folle : l'armoire que maman a installé dans ma chambre est un accès vers la chambre d'une petite fille d'il y a 50 ans, Huguette ! Une amitié inter-époque L'armoire de la chambre d'Alix donne directement sur un autre chambre : celle d'Huguette, une petite fille presque comme Alix. A ceci près qu'à son époque, la vie est très, très différente : on lave son linge à la main, il y a des vaches dans les rues, et on porte même des uniformes à l'école ! Mais les deux petites filles ont surtout de très nombreux points communs (comme l'amour pour les bêtises ! ), qui en font un super duo d'amies ! Des épisodes irrésistibles ! La scénariste et illustratrice Maud Begon s'amuse à entraîner ses deux héroïnes dans des histoires entre deux époques, où les petits lecteurs pourront découvrir comment vivaient les enfants d'alors, mais aussi la passion d'Huguette pour les extra-terrestres et sa détestation pour La Mune , une petite fille désagréable devenue à l'époque d'Alix une vieille voisine acariâtre ! Alix et Huguette est à retrouver tous les mois dans le magazine Manon.

Par Maud Begon
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Maud Begon

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Humour

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Une amie venue du passé

Maud Begon

Paru le 08/04/2026

64 pages

Bayard jeunesse

11,00 €

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