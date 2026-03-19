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#Essais

La prépa physique Football

Alexandre Dellal

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Cet ouvrage est un guide pratique mais également un support théorique à l'entraînement de la vivacité en Football. Fort d'une expérience de terrain au plus haut niveau du Football, l'auteur délivre ses conseils et sa méthode, pour développer cette qualité physique, indispensable à tous les footballeurs. (Re)découvrez : - Les conseils et méthodes pour développer la vivacité. - Des séances aux thématiques spécifiques en fonction du travail recherché. - La planification des séances adaptées aux athlètes. - Tous les aspects athlétiques, techniques et tactiques. ALEXANDRE DELLAL est préparateur physique professionnel. Son expérience de terrain au plus haut niveau lui a permis de cibler la vivacité comme aptitude primordiale chez le footballeur et d'axer ses programmes d'entraînement sur cette qualité physique.

Par Alexandre Dellal
Chez 4 Trainer Editions

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Auteur

Alexandre Dellal

Editeur

4 Trainer Editions

Genre

Football

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La prépa physique Football

Alexandre Dellal

Paru le 19/03/2026

250 pages

4 Trainer Editions

24,90 €

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