La prépa physique Football

Cet ouvrage est un guide pratique mais également un support théorique à l'entraînement de la vivacité en Football. Fort d'une expérience de terrain au plus haut niveau du Football, l'auteur délivre ses conseils et sa méthode, pour développer cette qualité physique, indispensable à tous les footballeurs. (Re)découvrez : - Les conseils et méthodes pour développer la vivacité. - Des séances aux thématiques spécifiques en fonction du travail recherché. - La planification des séances adaptées aux athlètes. - Tous les aspects athlétiques, techniques et tactiques. ALEXANDRE DELLAL est préparateur physique professionnel. Son expérience de terrain au plus haut niveau lui a permis de cibler la vivacité comme aptitude primordiale chez le footballeur et d'axer ses programmes d'entraînement sur cette qualité physique.