Reçois la force de l'Esprit Saint !

Voici un livre court et accessible pour les jeunes et jeunes adultes qui viennent de recevoir le sacrement de confirmation. Ses 6 premiers chapitres répondent à une question que peuvent se poser les nouveaux confirmés : - Que change la confirmation dans ma vie ? - Comment écouter l'Esprit Saint dans mon quotidien ? - Que peut faire l'Esprit Saint dans ma vie ? (Ses dons, ses fruits...) - Quels obstacles peuvent m'empêcher de voir l'action de l'Esprit Saint ? - Comment tenir bon dans l'épreuve et le combat spirituel ? - Témoigner : pourquoi ? pour qui ? comment ? Le 7e chapitre propose une sélection de prières à l'Esprit Saint, héritées de la Tradition (Veni Creator, Veni Sancte Spiritus...) ou composées par des saints et témoins récents. Le style direct, très concret et imagé, fait de ce petit livre un compagnon idéal, qu'on soit ou non féru de lecture. Un livre adapté aux néophytes !