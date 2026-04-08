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La Divone

Elisabeth Belhache

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Depuis leur découverte du Bordelune, un livre magique qui a fait d'elles des gardiennes, la vie de Margot et Abhaya a été bouleversée. Elles doivent à présent combattre des mythes et créatures qui menacent de mettre en danger le monde réel... Le combat ultime approche pour les deux soeurs La Divone, porte vers le monde magique, est en train de s'ouvrir. C'est par ce passage qu'apparaissent les monstres, la mission des filles est de la sceller. Mais Margot et Abhaya seront-elles au niveau pour sauver triompher d'elle ? Arriveront-elles à sauver leur amie Imogène, disparue depuis leur rencontre avec le dragon ? La fin d'un récit en deux tomes Après Deux gardiennes, La Divone clôt le récit d'Elisabeth Belhache, lauréate du prix Première BD Bande d'ado. Cette jeune autrice y aura revisité avec inventivité les codes du fantastique en le nourrissant de légendes peu connues du grand public mais aussi d'une bonne touche de modernité, notamment grâce à personnages tout à fait ancrés dans l'air du temps.

Par Elisabeth Belhache
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Elisabeth Belhache

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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La Divone

Elisabeth Belhache

Paru le 08/04/2026

96 pages

Bayard jeunesse

15,90 €

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9791036378515
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