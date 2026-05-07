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#Roman étranger

L'homme qui n'avait pas assez d'une vie

Douglas Kennedy

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Il suffit d'une vie pour disparaître, il en faut plusieurs pour trouver la rédemption. Vingt-huit ans après la révélation de L'Homme qui voulait vivre sa vie , Douglas Kennedy nous entraîne dans une course poursuite effrénée à travers les paysages grandioses du Montana, sur les traces d'un homme aux mille visages, insaisissable et désespéré. Depuis le décès brutal de son épouse, Andrew Tarbell aimerait se rapprocher de son fils, Jack, avec qui il entretient une relation difficile. Longtemps à la dérive, le jeune homme s'est reconverti en apprenti journaliste dont Andrew suit assidûment les publications. Or voici que Jack dévoile une enquête sur une affaire de plagiat qui fait les gros titres à Hollywood. Le nom du coupable ? Adam Bradford. Pour Andrew, c'est le choc. Adam est le fils qu'il a abandonné quand il s'appelait encore Ben Bradford et qu'il avait été déclaré mort dans un accident de bateau. Aujourd'hui, la vérité pourrait bien remonter à la surface, brisant non seulement la vie d'Andrew, mais aussi celle de tous ceux qu'il croyait avoir protégés.

Par Douglas Kennedy
Chez Belfond

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Auteur

Douglas Kennedy

Editeur

Belfond

Genre

Littérature anglo-saxonne

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L'homme qui n'avait pas assez d'une vie

Douglas Kennedy trad. Chloé Royer

Paru le 07/05/2026

352 pages

Belfond

22,90 €

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