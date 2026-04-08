Un lapin pas comme les autres ! Quand leur éleveur disparaît, les lapins de Monsieur Thomas sont paniqués : qui va s'occuper d'eux ? Dans le tumulte, Isidore reste calme. Ce petit lapin ingénieux va non seulement les libérer, les nourrir, mais aussi montrer qu'avec de l'idée et du coeur, on peut transformer une crise en chance. Une aventure tendre et malicieuse, portée par un héros aussi futé qu'attachant. Un message positif et inspirant pour les enfants Cet album aborde avec douceur des thèmes forts : le bien-être animal, la solidarité, la persévérance et la confiance en soi. Isidore montre qu'il faut croire en ses idées, même quand tout semble perdu. Une belle lecture pour encourager les enfants à faire preuve d'initiative, à coopérer, et à se dépasser face aux difficultés, tout en s'amusant. Un duo d'exception pour une histoire pleine d'espoir Ce génie d'Isidore, publié dans la collection Môme, est signé par Thibault Bérard, ancien responsable du secteur romans aux éditions Sarbacane, aujourd'hui auteur reconnu pour sa sensibilité narrative. Il est magnifiquement illustré à la gouache par Gwendal Le Bec, auteur du remarqué Le roi des oiseaux (Albin Michel), lauréat de la Pépite du meilleur album 2011 et du prix du Salon du livre de Montreuil.