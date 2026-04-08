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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

XX

Sam Holland

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Le compte à rebours a commencé. Qui sera la prochaine victime ? Jamais l'inspecteur principal Adam Bishop n'a été confronté à une scène de crime pareille. Cinq corps retrouvés sous des chiffres peints à la bombe. Très vite, l'évidence s'impose : le tueur compte à rebours. Mais vers quoi ? Adam n'en a aucune idée, jusqu'à ce que le Dr Romilly Cole réapparaisse dans sa vie. Ensemble, ils découvrent que la vérité se cache dans une affaire vieille de plusieurs décennies – et que seule Romilly en détient la clé. Mais le temps presse : les chiffres tombent. Les victimes aussi. Et, plus le compteur approche de zéro, plus la menace se rapproche d'eux.

Par Sam Holland
Chez HarperCollins France

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Auteur

Sam Holland

Editeur

HarperCollins France

Genre

Thrillers

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XX

Sam Holland trad. Axelle Demoulin, Nicolas Ancion

Paru le 08/04/2026

506 pages

HarperCollins France

22,50 €

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