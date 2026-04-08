Le compte à rebours a commencé. Qui sera la prochaine victime ? Jamais l'inspecteur principal Adam Bishop n'a été confronté à une scène de crime pareille. Cinq corps retrouvés sous des chiffres peints à la bombe. Très vite, l'évidence s'impose : le tueur compte à rebours. Mais vers quoi ? Adam n'en a aucune idée, jusqu'à ce que le Dr Romilly Cole réapparaisse dans sa vie. Ensemble, ils découvrent que la vérité se cache dans une affaire vieille de plusieurs décennies – et que seule Romilly en détient la clé. Mais le temps presse : les chiffres tombent. Les victimes aussi. Et, plus le compteur approche de zéro, plus la menace se rapproche d'eux.