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#Roman francophone

Un fléau de sang & de pierre

K. A. Tucker

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Que faire quand le destin maudit votre amour ? Si quelqu'un avait dit à la voleuse de bijoux new-yorkaise qu'un jour elle serait projetée dans un autre monde et réincarnée en une princesse traîtresse, elle n'y aurait pas cru une seule seconde. Et pourtant Romeria est à présent forcée de fuir Cirilea et l'armée d'Atticus en compagnie de Zander, le roi déchu qui a renoncé à sa Couronne pour la protéger. Mais, entre eux, plus rien n'est comme avant. Il y a eu trop de tromperies pour qu'ils puissent revenir en arrière, trop de machinations pour qu'ils parviennent à réparer ce qui a été brisé. Alors qu'une étrange prophétie semble être le seul chemin possible pour que Zander réussisse à reconquérir le royaume, Romeria va devoir laisser ses sentiments de côté et accepter de n'être rien de plus qu'une arme au service du roi. Elle le sait, Zander ne prendra pas une seconde fois le risque de l'aimer. Elle est l'ennemie de son peuple, le poison qui met Islor à feu et à sang. Mais comment résister à son coeur tourmenté qui ne bat que pour lui ? Niveau d'intensité : 2/4.

Par K. A. Tucker
Chez HarperCollins France

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Auteur

K. A. Tucker

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

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Un fléau de sang & de pierre

K. A. Tucker

Paru le 08/04/2026

520 pages

HarperCollins France

9,90 €

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Scannez le code barre 9791033920892
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