Dialogue avec mes frères

Au cours de sa vie, l'intellectuel guyanais Walter Rodney s'est imposé comme l'un des principaux penseurs et militants de la cause anticoloniale, véritable relai du mouvement Black Power dans les Caraïbes et en Afrique jusqu'à son assassinat en 1980. Dans cet ouvrage majeur initialement publié en 1969, Walter Rodney traite de la situation des populations d'origine africaine et de la persistance du racisme d'Etat, en prenant appui sur l'histoire de la Jamaïque. Plus d'un siècle après l'émancipation du peuple jamaïcain de la puissance coloniale, Rodney donne à voir un système oppressif reposant sur les élites locales, basé sur la persistance des violences policières, la paupérisation des travailleurs noirs et la hausse du chômage. L'auteur montre en quoi la situation pour les populations locales n'a guère changé depuis l'abolition de l'esclavage et qu'elle reste encore profondément marquée par la discrimination de race et de classe. Conçu comme un recueil de conférences et d'interventions publiques, cet ouvrage, incarnation directe de la voie de l'auteur, est également accompagné de commentaires personnels, historiques et sociaux. Ainsi, les réflexions personnelles de Patricia Rodney, les souvenirs de Bongo Jerry sur le contexte jamaïcain, l'essai de David Austin sur le congrès de Montréal, et les textes de Verene A. Shepherd et Randall Robinson viennent éclairer la pensée de Rodney. Aujourd'hui, près de cinquante ans après sa publication, ce texte n'a rien perdu de sa vitalité et de sa pertinence. Il aborde les questions de la conscience et du pouvoir noir, du rôle des universitaires et des intellectuels, de l'histoire africaine, du colonialisme et de ses conséquences, de la libération et de la violence policière racialisée.