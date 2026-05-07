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Audimat N° 25

Collectif, Guillaume Heuguet

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Si Audimat publie des essais dignes des meilleures enquêtes en sciences humaines et sociales, elle représente plus qu'une revue d'analyse des musiques populaires. Elle s'intéresse à la façon dont la vie résonne dans la musique et insiste sur les approches situées. Au sommaire de ce numéro : une généalogie des musiques pour jeunes filles tristes, la fête à Bruxelles entre progressisme et marketing, le moment New Jack du R&B aux Etats-Unis, et une analyse croisée de l'idéologie des scènes "cybergoth" et digital hardcore à l'approche de l'an 2000.

Par Collectif, Guillaume Heuguet
Chez Editions Présentes

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Auteur

Collectif, Guillaume Heuguet

Editeur

Editions Présentes

Genre

Histoire de la musique

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Audimat N° 25

Collectif, Guillaume Heuguet

Paru le 07/05/2026

200 pages

Editions Présentes

12,00 €

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Scannez le code barre 9782494086166
9782494086166
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