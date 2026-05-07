Audimat N° 25

Si Audimat publie des essais dignes des meilleures enquêtes en sciences humaines et sociales, elle représente plus qu'une revue d'analyse des musiques populaires. Elle s'intéresse à la façon dont la vie résonne dans la musique et insiste sur les approches situées. Au sommaire de ce numéro : une généalogie des musiques pour jeunes filles tristes, la fête à Bruxelles entre progressisme et marketing, le moment New Jack du R&B aux Etats-Unis, et une analyse croisée de l'idéologie des scènes "cybergoth" et digital hardcore à l'approche de l'an 2000.