Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Né d'une tempête de fer

Anthony Ryan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Reines Soeurs sont tombées, laissant Ascarlia démunie face à la tempête. Après s'être emparés de la capitale, les Nihlvars se rapprochent de la riche cité portuaire d'Olversahl pour achever leur conquête. Mais tout n'est peut-être pas perdu... Elvine est prisonnière au coeur de la conspiration, pourtant son rôle au sein du nouveau gouvernement lui permet de tenir, entre loyauté affichée et résistance discrète - la moindre erreur serait fatale. Loin de là, de l'autre côté de l'océan, Felnir se lance sur le chemin sanglant qui doit le mener au trône. Au nord, Ruhlin s'efforce de fuir le royaume tyrannique de Nihlvar. Thera quant à elle a sauvé les îles Extérieures, or les forces loyalistes ne sont pas assez nombreuses. Elle doit trouver des alliés pour avoir une chance d'écraser la menace nihlvare, mais son plus grand défi consistera à vaincre ses doutes et à devenir la chef de guerre qu'elle doit incarner... " Une histoire de guerriers et de quête de gloire dans un monde implacable inspiré de celui des Vikings, fait de mers glacées et de terres inhospitalières. La construction de cet univers et de ces personnages est remarquable. " British Fantasy Society " Un roman d'une ampleur phénoménale, émaillé de légendes et d'aventures, de trahisons, de retournements de situation et de batailles épiques. " Grimdark Magazine

Par Anthony Ryan
Chez Bragelonne

|

Auteur

Anthony Ryan

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Né d'une tempête de fer par Anthony Ryan

Commenter ce livre

 

Né d'une tempête de fer

Anthony Ryan trad. Olivier Debernard

Paru le 08/04/2026

550 pages

Bragelonne

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028140069
9791028140069
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.