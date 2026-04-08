Né d'une tempête de fer

Les Reines Soeurs sont tombées, laissant Ascarlia démunie face à la tempête. Après s'être emparés de la capitale, les Nihlvars se rapprochent de la riche cité portuaire d'Olversahl pour achever leur conquête. Mais tout n'est peut-être pas perdu... Elvine est prisonnière au coeur de la conspiration, pourtant son rôle au sein du nouveau gouvernement lui permet de tenir, entre loyauté affichée et résistance discrète - la moindre erreur serait fatale. Loin de là, de l'autre côté de l'océan, Felnir se lance sur le chemin sanglant qui doit le mener au trône. Au nord, Ruhlin s'efforce de fuir le royaume tyrannique de Nihlvar. Thera quant à elle a sauvé les îles Extérieures, or les forces loyalistes ne sont pas assez nombreuses. Elle doit trouver des alliés pour avoir une chance d'écraser la menace nihlvare, mais son plus grand défi consistera à vaincre ses doutes et à devenir la chef de guerre qu'elle doit incarner... " Une histoire de guerriers et de quête de gloire dans un monde implacable inspiré de celui des Vikings, fait de mers glacées et de terres inhospitalières. La construction de cet univers et de ces personnages est remarquable. " British Fantasy Society " Un roman d'une ampleur phénoménale, émaillé de légendes et d'aventures, de trahisons, de retournements de situation et de batailles épiques. " Grimdark Magazine