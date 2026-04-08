Dans un monde au bord de l'extinction, où l'humanité lutte pour sa survie, une conspiration millénaire refait surface. Sur une Terre dévastée par les guerres, les catastrophes naturelles et la montée des vampires, Simurgh Swan, fils de l'infâme Prophète, découvre que son destin est lié à ce chaos bien plus qu'il ne l'imaginait. Manipulations génétiques, affrontements interstellaires et alliances improbables rythment ce premier volet de la série Piège létal, où science-fiction, suspense et secrets familiaux se mêlent pour défier les limites de l'imaginable. Portée par une plume aussi intense que saisissante, Ellyxia Castle transporte ses lecteurs dans un univers troublant et déroutant, où chaque personnage, chaque choix, mène à une sentence inévitable. Entre les ombres du passé et les menaces du futur, La sentence est bien plus qu'un simple récit : c'est une plongée dans un monde où les héros se battent pour la rédemption, la vérité et l'espoir de reconstruire un avenir... avant qu'il ne soit trop tard. Oserez-vous tourner la page ? Ellyxia Castle, reconnue pour sa plume multigenre et ses personnages captivants, signe ici un chef-d'oeuvre de science-fiction qui saura marquer les esprits et l'âme de ses lecteurs.