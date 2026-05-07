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#Roman francophone

Les Bouchères

Sophie Demange

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Rouen, quartier Jouvenet. Impossible de rater la devanture rose bonbon de la nouvelle boucherie, tenue par trois femmes aux ongles pailletés qui découpent les escalopes en souriant. Elles seules savent ce qui les lie : une enfance estropiée, une adolescence rageuse et un secret. Lorsque plusieurs hommes du quartier s'évaporent sans laisser de traces, la panique gagne les habitants. La police enquête et les rumeurs enflent... Les bouchères seraient-elles plus dangereuses qu'elles en ont l'air ? Une ode à l'amitié et un roman explosif où chaque page se dévore jusqu'au rebondissement final ! " Une fiction féministe qui revisite le thème de la vengeance en se jouant de la morale : un pur régal ! " Le Parisien

Par Sophie Demange
Chez Collection Proche

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Auteur

Sophie Demange

Editeur

Collection Proche

Genre

Littérature française

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Les Bouchères

Sophie Demange

Paru le 07/05/2026

Collection Proche

8,50 €

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Scannez le code barre 9782487891296
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