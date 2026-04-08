Lire le tarot avec le Oswald Wirth

Réduire le tarot de Wirth à un simple outil divinatoire, c'est ignorer sa véritable nature et passer à côté de la place spéciale qu'il occupe parmi les tarots. Redessiné par l'occultiste Oswald Wirth lui-même il y a juste cent ans sur la base de deux tarots des Imagiers du Moyen-Age. il recèle les enseignements de sagesse des prêtres égyptiens. des kabbalistes, des pythagoriciens et des alchimistes. Chercheuse reconnue et incontestée en symbolisme du tarot. Régine Brzesc-Colonges livre une interprétation circonstanciée et éclairante de chaque arcane, replacée dans la lignée des traditions initiatiques et kabbalistiques de ce tarot singulier. L'auteure souligne que mythes, contes et archétypes continuent de nous relier à la science de l'âme. et que le langage du symbole reste une voie essentielle vers la Conscience.