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Hchouma Blues

Hicham Boutahar

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Moha déteste se taper la honte. Pour sa première année à la fac, son défi, c'est d'arriver premier aux partiels. Quand un adolescent de son quartier est tué par un policier, une vague de protestation menace d'annuler les examens et les habitant·e·s de son quartier grondent leur colère. Tiraillé par des injonctions multiples, Moha zigzague pour trouver sa place. Afin d'écrire cette fiction, vingt ans après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré et les premières grandes révoltes des quartiers populaires, l'auteur a mené des entretiens avec des chercheurs en sciences sociales, des policiers et des avocats spécialisés dans les violences policières.

Par Hicham Boutahar
Chez Esse que éditions

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Auteur

Hicham Boutahar

Editeur

Esse que éditions

Genre

Théâtre - Pièces

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Hchouma Blues

Hicham Boutahar

Paru le 07/05/2026

72 pages

Esse que éditions

12,00 €

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Scannez le code barre 9782487746374
9782487746374
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