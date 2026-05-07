Hchouma Blues

Moha déteste se taper la honte. Pour sa première année à la fac, son défi, c'est d'arriver premier aux partiels. Quand un adolescent de son quartier est tué par un policier, une vague de protestation menace d'annuler les examens et les habitant·e·s de son quartier grondent leur colère. Tiraillé par des injonctions multiples, Moha zigzague pour trouver sa place. Afin d'écrire cette fiction, vingt ans après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré et les premières grandes révoltes des quartiers populaires, l'auteur a mené des entretiens avec des chercheurs en sciences sociales, des policiers et des avocats spécialisés dans les violences policières.