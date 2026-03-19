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#Roman francophone

La Magnificence du chaos

Aurelie Houmeau

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Elle pensait avoir trouvé un refuge ; elle s'est retrouvée enfermée. Dans ce récit à vif, une femme remonte le fil de deux relations marquées par l'emprise, la violence et la confusion des sentiments. De la peur quotidienne au combat pour protéger ses enfants, de la chute à la lente reconstruction, elle raconte l'épuisement, la honte, l'isolement, mais aussi les sursauts de vie. Entre procédures judiciaires, quête spirituelle et dépendance affective, le texte explore les mécanismes invisibles qui enferment et ceux, puissants, qui permettent de s'en libérer. Peu à peu, Aurélie apprend à écouter son intuition, à reconnaître ses blessures et à transformer son chaos en force. Ce témoignage sincère et profondément humain retrace un parcours de survie et de reconstruction face à l'emprise. A travers une écriture incarnée et progressive, Aurélie Houmeau donne à voir les ravages de la violence psychologique et la possibilité, toujours, d'un chemin vers soi.

Par Aurelie Houmeau
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Aurelie Houmeau

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Littérature française

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La Magnificence du chaos

Aurelie Houmeau

Paru le 19/03/2026

Editions Jets d'encre

15,00 €

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Scannez le code barre 9782385802462
9782385802462
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