La première promenade de Paf

Malé et Paf se promènent au bord du lac. La promenade de Paf est une petite histoire qui peut être lue en toute autonomie dès les premières semaines d'apprentissage de la lecture. En suivant la progression de la méthode de lecture gestuelle Borel-Maisonny Bien lire et Aimer lire, L'arrivée de Paf peut être lue après l'apprentissage du son b, à partir des vacances d'octobre de l'année de CP. La promenade de Paf développe l'autonomie et la confiance de l'enfant qui découvre naturellement qu'il peut lire et comprendre des histoires. Album 100% déchiffrable dès le début du CP