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#Essais

L'Emprise

Christel Bringia

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L'emprise est insidieuse. Elle n'est pas toujours spectaculaire, bruyante ou ouvertement agressive. Elle s'installe doucement, dans les gestes du quotidien, les compromis silencieux, les renoncements discrets. C'est cette main invisible qui façonne progressivement notre manière de penser, de ressentir, d'agir. Qu'elle soit psychologique, émotionnelle, familiale, professionnelle ou amicale, elle manipule, isole et instille le doute. Grâce à son expérience personnelle et son parcours d'accompagnante, Christel Bringia propose un véritable chemin de libération. A travers des analyses éclairantes, des témoignages poignants et surtout des outils concrets, elle guide le lecteur pas à pas et l'aide à : identifier les mécanismes de l'emprise ; retrouver sa voix, son autonomie et sa puissance ; se libérer de l'emprise et se reconstruire émotionnellement, mentalement et spirituellement ; prévenir toute forme d'emprise à l'avenir. Ce livre est une main tendue, un guide pour celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur vie et se reconnecter à leur liberté intérieure. L'emprise est forte. Mais vous l'êtes encore plus.

Par Christel Bringia
Chez Editions Jacques Grancher

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Auteur

Christel Bringia

Editeur

Editions Jacques Grancher

Genre

Essais

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L'Emprise

Christel Bringia

Paru le 08/04/2026

112 pages

Editions Jacques Grancher

17,00 €

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