50 exercices de psychologie positive

Exercice n° 00 : Ce livre est-il fait pour vous ? Parmi les propositions ci-dessous, cochez celles qui vous correspondent. - Vous êtes perfectionniste, et cela génère chez vous trop de frustrations. - Si vous n'y veillez pas, vos émotions négatives prennent le dessus. - Vous aimeriez faire de votre cerveau un allié, surtout face aux ruminations... - ... et vous consacrer davantage à votre créativité et aux activités plaisir. - La qualité des relations est pour vous une priorité. - Mais vous vous demandez comment être plus assertif, sans vous sentir coupable. - Vous avez tendance à être plus critique avec vous-même qu'avec les autres. - Vous ne croyez pas vraiment aux mantras magiques pour être heureux. Moins de 2 réponses : ce livre ne vous concerne pas. 2 à 4 réponses : vous aimeriez affronter plus sereinement les difficultés au jour le jour, gérer mieux vos émotions, mais aussi agir plus en profondeur sur votre qualité de vie. 5 à 8 réponses : en 50 exercices, cet ouvrage consacré aux outils concrets de la psychologie positive vous permettra de renforcer vos liens et vos relations, avancer vers ce qui a du sens pour vous et développer une relation plus bienveillante avec vous-même. Un premier pas vers le bonheur