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Les 5 leviers de la confiance

Laurent Combalbert

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La confiance : la clé pour être les meilleurs ! Comment maintenir le meilleur niveau d'excellence dans un environnement d'incertitude et d'insécurité croissant ? Résultat d'une alchimie délicate et instable, la confiance est la base de la performance durable. C'est ce que rappelle cette nouvelle édition avec force. Depuis la précédente édition, la planète a été bousculée par la pandémie du Covid-19, la guerre s'est invitée sur le continent européen, le Moyen-Orient s'est embrasé, la guerre commerciale fait rage et la France fait affronte une instabilité politique jamais vue depuis la IIIe République. Qu'elle soit individuelle ou collective, la confiance ne se décrète pas et se construit chaque jour. En effet, sans confiance, nous ne pourrons pas relever les défis environnementaux, économiques et sociétaux qui s'ouvrent devant nous. Mais comment établir ou rétablir la confiance ? Comment avoir confiance et donner confiance ? En analysant 25 ans de management et d'accompagnement d'équipes à haute valeur ajoutée dans l'exécution de missions complexes et en s'appuyant sur de nombreux exemples, Laurent Combalbert met en exergue les cinq niveaux de confiance nécessaires à l'excellence des organisations : - - la confiance en soi ; - - la confiance en l'équipe ; - - la confiance stratégique ; - - la confiance en la mission ; - - la confiance en l'histoire.

Par Laurent Combalbert
Chez Eyrolles

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Auteur

Laurent Combalbert

Editeur

Eyrolles

Genre

Management

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Les 5 leviers de la confiance

Laurent Combalbert

Paru le 07/05/2026

32767 pages

Eyrolles

21,00 €

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