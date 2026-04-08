Aujourd'hui, de nombreux parents et professionnels de A l'éducation sont parfois désarmés et en manque de clés face à certains comportements des enfants et adolescents. La Discipline Positive est une démarche à la fois ferme et bienveillante qui propose des outils concrets pour accompagner les jeunes. Ni punitive, ni permissive, elle encourage chacun à grandir dans la relation. Véritable levier pour développer les compétences psychosociales (coopération, communication, gestion des émotions, sens des responsabilités et du collectif), la Discipline Positive cultive le vivre-ensemble et permet de construire des relations plus apaisées dans un cadre respectueux de tous.