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La discipline positive

Jane Nelsen

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Aujourd'hui, de nombreux parents et professionnels de A l'éducation sont parfois désarmés et en manque de clés face à certains comportements des enfants et adolescents. La Discipline Positive est une démarche à la fois ferme et bienveillante qui propose des outils concrets pour accompagner les jeunes. Ni punitive, ni permissive, elle encourage chacun à grandir dans la relation. Véritable levier pour développer les compétences psychosociales (coopération, communication, gestion des émotions, sens des responsabilités et du collectif), la Discipline Positive cultive le vivre-ensemble et permet de construire des relations plus apaisées dans un cadre respectueux de tous.

Par Jane Nelsen
Chez Marabout

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Auteur

Jane Nelsen

Editeur

Marabout

Genre

Education de l'enfant

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La discipline positive

Jane Nelsen trad. Stéphanie Delacroix

Paru le 08/04/2026

416 pages

Marabout

8,90 €

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