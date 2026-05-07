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The Brave wish revenging Tome 14

Manimani Ononata, Akira Sakamoto, Hanji

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"Tous ces foutus traîtres, je jure de les brûler ! De tous les massacrer ! ' Revenu à la vie après avoir obtenu la puissance des ténèbres, Raoul jure de se venger. Après avoir vaincu le roi des démons, Raoul aurait normalement dû devenir le sauveur du monde et être acclamé comme le plus grand des héros... mais les choses se sont passées autrement. La princesse et quelques aristocrates, avides de pouvoir, ont fait massacrer sa famille et ses camarades et l'ont fait accuser du crime. Juste avant de mourir, il plonge du côté obscur et jure de se venger.

Par Manimani Ononata, Akira Sakamoto, Hanji
Chez Delcourt

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Auteur

Manimani Ononata, Akira Sakamoto, Hanji

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

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The Brave wish revenging Tome 14

Manimani Ononata, Akira Sakamoto, Hanji trad. Frédéric Malet

Paru le 07/05/2026

176 pages

Delcourt

8,50 €

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