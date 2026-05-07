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Cahier de vacances Millionnaire en un été

Collectif, Yoann Lopez

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Personne ne vous a parlé d'argent ainsi... surtout pas votre banque ! 33 jeux fun et décalés pour parler argent sans se prendre la tête. Millionnaire en un été ! est un cahier de jeux résolument drôle et décalé, qui l'air de rien vous donne les bases pour vous éviter de faire (parfois ! ) n'importe quoi avec votre argent. Gestion de budget, Bourse, immobilier ou Bitcoin n'auront plus de secret pour vous ! Quelques-uns des 33 jeux au programme : - Le vrai/faux des milliardaires : des histoires trop folles pour être vraies ! - Le budget catastrophique : identifiez les erreurs qui tuent dans un budget. - Le Tinder de l'épargne : des profils de placement, swipez droite ou gauche. - Le grand horoscope financier : à chaque signe sa relation à l'argent. - Méfiez-vous des bons conseils de vos amis : repérez les 8 red flags dans une conversation WhatsApp. - Lettre à votre vous de 65 ans : donnez du sens à votre épargne ! A la plage, dans le train ou à l'apéro, solo ou avec des potes, un cahier de jeux pour passer un bon moment ! Yoann Lopez démocratise l'univers de la finance et de l'investissement grâce à la newsletter Snowball.

Par Collectif, Yoann Lopez
Chez First

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Auteur

Collectif, Yoann Lopez

Editeur

First

Genre

Jeux

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Cahier de vacances Millionnaire en un été

Collectif, Yoann Lopez

Paru le 07/05/2026

64 pages

First

9,95 €

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Scannez le code barre 9782412108598
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