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10 Stratégies : marketing digital pour les Nuls

Philippe Gastaud

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Les stratégies essentielles en marketing digital pour passer à l'action immédiatement ! Vous voulez hisser votre marketing digital au niveau supérieur ? Apprendre à vous adapter à un marché en évolution permanente, et vous démarquer ? Quelles que soient vos priorités et vos compétences, ces dix stratégies structurées et complémentaires vous guideront pour vous libérer d'un marketing digital réactif, sans réelle vision, et développer une démarche proactive, évolutive et intelligente, adaptée à toute organisation. Grâce à des méthodes éprouvées, à des exemples et prompts concrets et à des conseils pratiques, ce guide complet explore les fondamentaux pour concevoir une stratégie claire, mettre en place les déploiements opérationnels gagnants et comprendre et adopter les stratégies d'avenir. Découvrez comment : Stratégie #1 : Poser les bases d'une stratégie digitale claire Stratégie #4 : Optimiser sa visibilité grâce au SEO, au GEO et au SEM Stratégie #6 : Exploiter la puissance des médias sociaux et des communautés Stratégie #9 : Aller plus vite avec le growth hacking et l'agilité Stratégie #10 : S'engager dans une démarche responsable et durable Philippe Gastaud , fondateur de e-Strategic, accompagne les directions d'entreprises dans la conception et le déploiement de leur stratégie marketing et digitale.

Par Philippe Gastaud
Chez First

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Auteur

Philippe Gastaud

Editeur

First

Genre

Marketing

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10 Stratégies : marketing digital pour les Nuls

Philippe Gastaud

Paru le 21/05/2026

288 pages

First

17,95 €

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