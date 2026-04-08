Le corps point par point Tome 2

En 2005, Le Corps point par point ouvrait un pont inédit entre le corps et le sens. Ce tome 2, fruit de la co-écriture entre Gérard Athias et Isabelle Boos, s'impose comme une suite évidente, née du temps, de l'expérience et de la rencontre de deux regards complémentaires. A travers le décodage bioénergétique, point par point, les auteurs proposent une lecture plus mature du langage du corps, où chaque point énergétique devient une porte de libération émotionnelle et d'harmonisation de l'énergie circulante. L'expérience clinique montre combien "le point parlé" possède un effet vibratoire sur les noeuds énergétiques et émotionnels, comme si le verbe venait remettre en mouvement la circulation de l'énergie dans le corps. Chaque point du corps porte une mémoire biologique, émotionnelle et familiale. Lorsque ce point est nommé, reconnu, mis en mots, il devient un lieu de dialogue entre le corps et la conscience. Ce livre s'adresse aux thérapeutes (ostéopathes, kinésiologues, énergéticiens...) en quête d'un outil précis et ouvert à une lecture du symptôme comme message, mais aussi aux patients et à tous les lecteurs en quête de sens, désireux de comprendre comment le corps raconte notre histoire et comment il peut nous aider à la transformer.