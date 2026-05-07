Le cahier de vacances Les 12 coups de midi

Le célèbre jeu télé, Les 12 coups de midi, suivi par 3M de téléspectateurs, version cahier de vacances ! Un contenu 100 % inédit, dont une double-page dédiée aux plus grands fan de l'émission ! 194 x 271 mm - 64 pages - en quadri " Duel ", " coup par coup ", " étoile mystérieuse ", et tant d'autres encore : toutes les épreuves du programme mythique sont réunies dans un cahier pour vous entraîner tout l'été. Arts, langue française, histoire, people, sports, musique : il y en aura pour tous les goûts et tous les cerveaux ! Qui sait, peut-être qu'après avoir rempli ces pages, vous serez motivé à passer les portes de l'émission et devenir le maître de midi ! Inédit : une double-page de questions sur l'émission, pour ses plus grands fans !