Le Petit Livre des miracles

Mattéo vit dans un petit village perché sur les prairies infinies de l'Aubrac. Curieux et rêveur, il explore chaque sentier, soulève les cailloux comme s'ils cachaient des passages secrets, et écoute le vent qui semble lui murmurer des énigmes. Un jour, on lui confie un carnet mystérieux... et son aventure prend une tournure inattendue ! Il découvre que les plus grands trésors ne sont pas faits d'or ni dissimulés sous une pierre : ils se trouvent dans un regard, un instant, ou les pages blanches d'un livre.