L'auto-hypnose par les contes

L'auto-hypnose est une pratique douce et accessible à tous, fondée sur la relaxation et la concentration. Elle permet d'entrer dans un état où les pensées limitantes s'apaisent et les ressources intérieures peuvent enfin s'exprimer. Ce livre propose des contes hypnotiques, conçus pour accompagner les lecteurs dans cette exploration intérieure. Chaque récit, riche en métaphores et en symboles, agit comme une passerelle vers l'inconscient. Anxiété, manque de confiance, difficultés à poser ses limites ou à se libérer du passé, cet ouvrage propose des clés pour s'apaiser, se renforcer et s'épanouir. Un voyage hypnotique au coeur de soi-même, pour faire de son inconscient un guide bienveillant.