Coupe du Monde 1930-2026

L'histoire illustrée de la coupe du monde de football ! De 1930 à aujourd'hui, revisitez la fabuleuse histoire de la Coupe du Monde de Football. Tous les moments forts de cet événement mythique sont décrits en détail et illustrés de caricatures drôles et décapantes : la "main de Dieu" de Maradona en 86 en quart de finale face à l'Angleterre, le coup de tête de Zidane lors de la finale à Berlin en 2006 face à l'Italie, l'Uruguayen Suarez qui mord un défenseur italien en 2014 (la troisième fois de sa carrière...), et bien d'autres. Des premiers balbutiements en 1930 aux extravagances du XXIe siècle, cette histoire de la Coupe du Monde ravira et émerveillera tous les fans de foot.