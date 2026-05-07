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#Bande dessinée jeunesse

If I'm Being Honest

Emily Wibberley, Austin Siegemund-Broka

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Elle est prête à changer de A à Z pour le séduire... mais ne se trompe-t-elle pas sur toute la ligne ? La réputation de Cameron Bright tient en un mot : garce. Cela ne l'empêche pas, au contraire, d'être la reine des abeilles de son lycée privé de Los Angeles : elle est belle, talentueuse et réputée pour sa franchise brutale. Jusqu'ici, cela ne l'avait jamais arrêtée, mais le jour où Andrew, dont elle est raide dingue depuis des mois, la traite à son tour de garce, elle se rend compte que l'heure a peut-être sonné pour elle de devenir une meilleure personne. Pour tenter de le reconquérir, Cameron décide de s'adoucir, un peu comme Katherine dans La Mégère apprivoisée de Shakespeare, qu'elle étudie en cours. Son objectif : se racheter auprès de ceux qu'elle a blessés, ce qui la conduit à Brendan, le garçon qu'elle a affublé d'un surnom malheureux au collège. Au début, elle tâtonne, mais peu à peu, elle se rapproche de lui - et de tout un tas d'autres lycéens un peu marginaux qu'elle découvre sous un autre jour. Si seulement Andrew s'en apercevait... Quoique, il semble que Brendan apprécie sincèrement sa personnalité - y compris son franc-parler. Et si elle faisait fausse route ? Et si, au lieu de travailler sur ses défauts, elle était en train de se tromper d'objectif... et de garçon ?

Par Emily Wibberley, Austin Siegemund-Broka
Chez Solleyre

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Auteur

Emily Wibberley, Austin Siegemund-Broka

Editeur

Solleyre

Genre

Romans, témoignages & Co

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If I'm Being Honest

Emily Wibberley, Austin Siegemund-Broka trad. Victorine Bertin

Paru le 07/05/2026

384 pages

Solleyre

18,90 €

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