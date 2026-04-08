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#Album jeunesse

A l'abri, Petit Lion !

Amy Blay

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Une grande histoire bruitée qui fait "Plic ploc" et raconte les aventures tendres de Petit Lion sous la pluie. Une histoire pleine de surprises, à partager avec les tout-petits, dès 1 an. Un livre animé qui fait du bruit Grâce à des mécanismes en papier, carton et Velcro, l'enfant peut actionner des tirettes qui déclenchent des bruitages amusants. Tout au long de l'histoire, le son "Plic ploc" accompagne la pluie qui tombe sur Petit Lion, jusqu'à la chute finale où un doux "Ronron. ". . vient clore l'aventure. Ces animations interactives rendent la lecture vivante et ludique, et stimulent l'éveil sensoriel des tout-petits. Une histoire tendre et rigolote Dans la savane, Petit Lion veut jouer, même quand la pluie commence à tomber. Il cherche un copain, brave les gouttes, puis finit par se réfugier auprès de sa maman. Ce récit simple et rythmé, ponctué de bruitages, s'adresse parfaitement aux tout-petits. Les illustrations tendres et contrastées captent l'attention des petits lecteurs. Un format idéal pour les petites mains Avec son grand format, sa fabrication tout-carton solide et ses animations faciles à manipuler, ce livre est parfaitement adapté aux enfants, dès 1 an. Chaque page réserve une surprise : les images s'animent sous les yeux du lecteur, les sons rythment l'histoire, et le bruit final change pour marquer la fin du récit. Une expérience de lecture sensorielle et joyeuse, pensée pour les premières découvertes.

Par Amy Blay
Chez Editions Milan

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Auteur

Amy Blay

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres rabats, tirettes

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A l'abri, Petit Lion !

Amy Blay

Paru le 08/04/2026

10 pages

Editions Milan

14,90 €

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Scannez le code barre 9782408064327
9782408064327
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