Le meilleur des grands frères

Félix et son petit frère sont inséparables et partagent de nombreuses aventures : ils explorent des grottes imaginaires, créent des oeuvres d'art futuristes, jouent aux horribles écrabouilleurs de dinosaures... Nano a la sensation, qu'ensemble, ils peuvent conquérir le monde, jusqu'au jour où Félix a besoin "d'un peu d'air" , de tranquillité et de s'isoler. Ben Mantle, auteur et illustrateur, réussit un album tendre et drôle sur les relations, parfois chaotiques, d'une fratrie. Aborder avec humour les tensions dans la fratrie Savoir laisser un peu d'espace à son frère ou sa soeur, gérer ses colères, respecter l'autre... Un sujet traité avec humour, qui peut aider le jeune lecteur à mieux comprendre certaines situations. Une immersion dans l'univers de l'enfance Des cabanes faites de bric et de broc, des aventures imaginaires sans limites, des réparties choisies... Ben Mantle saisit, tant par ses dialogues que par ses dessins détaillés, l'univers fantaisiste de l'enfance. Une relation à part Un album qui montre l'intensité des relations fraternelles, toute la complicité (mais aussi la déception) qui peut unir des frères et soeurs... soutenu par une fin heureuse sur le plaisir de revenir l'un vers l'autre après un conflit.