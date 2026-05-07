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#Essais

Cosmic Love

Moon Ceremony, Ceremony Moon

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Infusé de la douceur lunaire, de l'énergie des astres et des vibrations de l'amour, cet oracle parlera au coeur autant qu'à l'âme. Il t'invite à voyager dans un univers mystique et onirique où chaque carte te murmurera des vérités tendres et scintillantes. Pensé pour les amoureuxses, les rêveureuses et les âmes en quête de guidance sentimentale, il te propose des tirages simples et intuitifs. Qu'il s'agisse d'amour naissant, de relations établies, de guérison ou de renaissance, les cartes t'accompagneront avec douceur et bienveillance à chaque étape de ton chemin affectif pour t'éclairer sur tes émotions et t'aider à comprendre les dynamiques de ton coeur. Tu pourras alors te reconnecter avec confiance à l'amour sous toutes ses formes.

Par Moon Ceremony, Ceremony Moon
Chez Good mood dealer by Exergue

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Auteur

Moon Ceremony, Ceremony Moon

Editeur

Good mood dealer by Exergue

Genre

Arts divinatoires

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Cosmic Love

Moon Ceremony, Ceremony Moon

Paru le 21/05/2026

Good mood dealer by Exergue

24,90 €

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