La Commune de Paris à l'église

Peut-on observer en direct l'arrivée d'une révolution dans un quartier ? Comment la Commune de Paris de 1871 se rend-elle maîtresse d'un espace urbain composite et ségrégé ? Un espace en révolution est-il un espace révolutionné ? Cet ouvrage propose de traverser l'évènement en faisant la microhistoire comparée plusieurs espaces religieux occupés par les communards (couvents de Picpus dans le 12e , église Saint-Jacques-du-Haut-pas dans le 5e arrondissement). Dans le cadre du décret du 2 avril 1871, prévoyant la séparation de l'Eglise et de l'Etat, des églises et congrégations religieuses font l'objet de perquisitions administratives afin d'inventorier les biens d'églises devant retourner à la Nation. Or, en certains lieux, les communards demeurent, et certaines églises ou couvents sont durablement occupés. A partir de ces occupations, l'ouvrage explore les processus d'emparement urbains et interroge la pertinence, lorsque saisie depuis plusieurs lieux religieux, de l'hypothèse d'une "reconquête de la ville par la ville" . En mobilisant des sources judiciaires issues des procès des communards (dépositions de témoins, interrogatoires de prévenus), ce livre relève le défi de "rentrer dans les églises" . Il raconte l'arrivée au quartier d'une révolution, au plus proche des celles et ceux qui la vive dans sa phase expérimentale, lorsque les verdicts de l'histoire demeurent inconnus des protagonistes. Ce geste d'ethnographie historique implique de faire une histoire à parts égales de la Commune, articulant les différents récits de parisien·nes (religieuses, communards, membres du clergé, etc. ,) qui, sans ce basculement dans le tempo révolutionnaire, n'auraient eu vocation à se croiser.