Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La Commune de Paris à l'église

Thomas Caubet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peut-on observer en direct l'arrivée d'une révolution dans un quartier ? Comment la Commune de Paris de 1871 se rend-elle maîtresse d'un espace urbain composite et ségrégé ? Un espace en révolution est-il un espace révolutionné ? Cet ouvrage propose de traverser l'évènement en faisant la microhistoire comparée plusieurs espaces religieux occupés par les communards (couvents de Picpus dans le 12e , église Saint-Jacques-du-Haut-pas dans le 5e arrondissement). Dans le cadre du décret du 2 avril 1871, prévoyant la séparation de l'Eglise et de l'Etat, des églises et congrégations religieuses font l'objet de perquisitions administratives afin d'inventorier les biens d'églises devant retourner à la Nation. Or, en certains lieux, les communards demeurent, et certaines églises ou couvents sont durablement occupés. A partir de ces occupations, l'ouvrage explore les processus d'emparement urbains et interroge la pertinence, lorsque saisie depuis plusieurs lieux religieux, de l'hypothèse d'une "reconquête de la ville par la ville" . En mobilisant des sources judiciaires issues des procès des communards (dépositions de témoins, interrogatoires de prévenus), ce livre relève le défi de "rentrer dans les églises" . Il raconte l'arrivée au quartier d'une révolution, au plus proche des celles et ceux qui la vive dans sa phase expérimentale, lorsque les verdicts de l'histoire demeurent inconnus des protagonistes. Ce geste d'ethnographie historique implique de faire une histoire à parts égales de la Commune, articulant les différents récits de parisien·nes (religieuses, communards, membres du clergé, etc. ,) qui, sans ce basculement dans le tempo révolutionnaire, n'auraient eu vocation à se croiser.

Par Thomas Caubet
Chez Editions Le Bord de l'eau

|

Auteur

Thomas Caubet

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Histoire urbaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Commune de Paris à l'église par Thomas Caubet

Commenter ce livre

 

La Commune de Paris à l'église

Thomas Caubet

Paru le 05/06/2026

216 pages

Editions Le Bord de l'eau

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385192549
9782385192549
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.