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Animaux de la campagne et de la forêt

Cécile Marbehant, Agnieszka Niedzwiadek

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Un cahier de 20 pages à un prix tout doux, présentant des décors inspirés de différentes régions du monde, avec les animaux qui y vivent. Chaque page est accompagnée d'une planche de stickers repositionnables que l'enfant utilise pour reconstituer les animaux à l'aide de modèles. Ludique et coloré, ce cahier permet de rejouer et de créer encore et encore ! Un QR code permet de voir une vidéo de démonstration. Points forts : - Découverte ludique des animaux et de leurs habitats - Stickers repositionnables pour créer et recréer - Illustrations colorées et attractives - Stimule la concentration et la créativité Dans la même collection : Animaux sauvages (9782384863259)

Par Cécile Marbehant, Agnieszka Niedzwiadek
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Cécile Marbehant, Agnieszka Niedzwiadek

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Animaux de la campagne et de la forêt

Cécile Marbehant, Agnieszka Niedzwiadek

Paru le 07/05/2026

20 pages

Grenouille éditions

8,95 €

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Scannez le code barre 9782384863242
9782384863242
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