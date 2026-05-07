Animaux de la campagne et de la forêt

Un cahier de 20 pages à un prix tout doux, présentant des décors inspirés de différentes régions du monde, avec les animaux qui y vivent. Chaque page est accompagnée d'une planche de stickers repositionnables que l'enfant utilise pour reconstituer les animaux à l'aide de modèles. Ludique et coloré, ce cahier permet de rejouer et de créer encore et encore ! Un QR code permet de voir une vidéo de démonstration. Points forts : - Découverte ludique des animaux et de leurs habitats - Stickers repositionnables pour créer et recréer - Illustrations colorées et attractives - Stimule la concentration et la créativité Dans la même collection : Animaux sauvages (9782384863259)