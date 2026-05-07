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#Album jeunesse

Gaspard à l'école des marmottes

Anne Clairet, Mélissa Faidherbe

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Une nouvelle collection de petits albums de 36 pages qui invite les enfants à découvrir la montagne au fil des saisons : l'été dans le premier titre, l'hiver dans le second. A travers les yeux de Gaspard, un petit garçon de 7 ans venu de la ville, les jeunes lecteurs suivent une première immersion dans la vie à la montagne et découvrent la vie au village et les richesses de la nature environnante. En rejoignant l'unique classe de l'école du village, Gaspard apprend l'amitié, l'entraide et le respect de la nature. Points forts : - Des histoires accessibles et sensibles - La montagne au fil des saisons - Un héros attachant - Une sensibilisation à la nature

Par Anne Clairet, Mélissa Faidherbe
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Anne Clairet, Mélissa Faidherbe

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Gaspard à l'école des marmottes

Anne Clairet, Mélissa Faidherbe

Paru le 07/05/2026

36 pages

Grenouille éditions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782384863129
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