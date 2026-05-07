Gaspard à l'école des marmottes

Une nouvelle collection de petits albums de 36 pages qui invite les enfants à découvrir la montagne au fil des saisons : l'été dans le premier titre, l'hiver dans le second. A travers les yeux de Gaspard, un petit garçon de 7 ans venu de la ville, les jeunes lecteurs suivent une première immersion dans la vie à la montagne et découvrent la vie au village et les richesses de la nature environnante. En rejoignant l'unique classe de l'école du village, Gaspard apprend l'amitié, l'entraide et le respect de la nature. Points forts : - Des histoires accessibles et sensibles - La montagne au fil des saisons - Un héros attachant - Une sensibilisation à la nature