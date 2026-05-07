Mon super livre de coloriages Girafe

Idéal pour stimuler la créativité des enfants de 3 à 6 ans ! Ce livre de coloriages propose 240 scènes en noir et blanc avec des traits épais pour ne pas dépasser. Animaux du monde, petites bêtes du jardin et animaux de la ferme croisent des personnages fantastiques : fées, licornes, dinosaures dragons, chevaliers... Les dessins imprimés sur un beau papier blanc sont mignons et variés. Sur chaque page, une courte phrase stimule l'imagination et permet d'apprendre du vocabulaire. En bonus, une page de stickers en couleur va faire le bonheur des jeunes artistes !