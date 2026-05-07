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Mon super livre de coloriages Girafe

Collectif, Cloro Atelier, L'atelier Cloro

ActuaLitté
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Idéal pour stimuler la créativité des enfants de 3 à 6 ans ! Ce livre de coloriages propose 240 scènes en noir et blanc avec des traits épais pour ne pas dépasser. Animaux du monde, petites bêtes du jardin et animaux de la ferme croisent des personnages fantastiques : fées, licornes, dinosaures dragons, chevaliers... Les dessins imprimés sur un beau papier blanc sont mignons et variés. Sur chaque page, une courte phrase stimule l'imagination et permet d'apprendre du vocabulaire. En bonus, une page de stickers en couleur va faire le bonheur des jeunes artistes !

Par Collectif, Cloro Atelier, L'atelier Cloro
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Collectif, Cloro Atelier, L'atelier Cloro

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mon super livre de coloriages Girafe

Collectif, Cloro Atelier, L'atelier Cloro

Paru le 07/05/2026

240 pages

1, 2, 3 Soleil !

5,95 €

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Scannez le code barre 9782384537198
9782384537198
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