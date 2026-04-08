Certains lieux sont maudits. Et les gens qui y vivent, condamnés à un cruel destin. A dix-sept ans, Stella est une jeune femme libre et débordante de vie, qui ne laisse personne indi érent. Tout le monde à Sant'Elia, quartier populaire de Cagliari, la connaît, la désire et l'envie. Mais un jour où le mistral se déchaîne, elle est retrouvée morte sur une plage. Stella s'apprêtait à laisser derrière elle Sant'Elia et sa corruption ; son assassin en a décidé autrement. L'a aire s'annonce di cile. Tandis qu'Eva et Mara s'attèlent à fouiller un quartier réputé impénétrable, Strega se jette à corps perdu dans l'enquête.