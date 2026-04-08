Une enfant prodigieuse

Et si l'amour maternel vous jouait des tours ? Charlotte Mason s'efforce d'être la mère parfaite pour Stella, sa fille de huit ans, brillante mais difficile. Toutefois, après la mort brutale de sa nourrice arménienne, Blanka, la petite n'est plus la même. Stella adopte peu à peu les manières de Blanka, son accent, et se découvre même une passion déconcertante pour le traditionnel ragoût à l'agneau, alors qu'elle a toujours été végétarienne... Charlotte, épuisée par une grossesse inespérée, sombre dans un désespoir grandissant face à cette enfant qu'elle semble être la seule à ne plus reconnaître. Devrait-elle écouter son instinct qui lui hurle que sa fille est en proie à une influence mystérieuse, ou est-ce sa propre raison qui se dérobe ?