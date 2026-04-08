Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Une enfant prodigieuse

Helena Echlin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si l'amour maternel vous jouait des tours ? Charlotte Mason s'efforce d'être la mère parfaite pour Stella, sa fille de huit ans, brillante mais difficile. Toutefois, après la mort brutale de sa nourrice arménienne, Blanka, la petite n'est plus la même. Stella adopte peu à peu les manières de Blanka, son accent, et se découvre même une passion déconcertante pour le traditionnel ragoût à l'agneau, alors qu'elle a toujours été végétarienne... Charlotte, épuisée par une grossesse inespérée, sombre dans un désespoir grandissant face à cette enfant qu'elle semble être la seule à ne plus reconnaître. Devrait-elle écouter son instinct qui lui hurle que sa fille est en proie à une influence mystérieuse, ou est-ce sa propre raison qui se dérobe ?

Par Helena Echlin
Chez Hauteville

|

Auteur

Helena Echlin

Editeur

Hauteville

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une enfant prodigieuse par Helena Echlin

Commenter ce livre

 

Une enfant prodigieuse

Helena Echlin trad. Marie Ploux

Paru le 22/04/2026

384 pages

Hauteville

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387210708
9782387210708
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.