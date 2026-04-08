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A crocs à toi Tome 2

Julietta Suzuki

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Avec un style graphique rond et dynamique, Julietta Suzuki nous livre une comédie moderne sur fond de romance et de fantastique. Hina, vampire et otaku, se rapproche petit à petit d'Amanatsu, son voisin de palier, qui est aussi le portrait craché de son personnage d'anime préféré ! Mais son quotidien au Japon est perturbé par l'arrivée de Victor, un autre suceur de sang envoyé par son père pour veiller sur elle. La jeune vampire refuse de se soumettre et essaye de trouver refuge chez son voisin... Comment réagira-t-il ?

Par Julietta Suzuki
Chez Akata

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Auteur

Julietta Suzuki

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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A crocs à toi Tome 2

Julietta Suzuki trad. Mathilde Vaillant

Paru le 08/04/2026

Akata

7,30 €

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Scannez le code barre 9782385314651
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